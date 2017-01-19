15記愛司！小威廉絲挺進澳網32強
同樣是擁有6座澳網單打冠軍的第2種子，小威廉絲（Serena Williams）19日拒絕步上喬柯維奇（Novak Djokovic）後塵，也不願像女單第3種子拉瓦絲卡（Agnieszka Radwanska）爆冷出局，對沙法洛娃（Lucie Safarova）轟出15記愛司，以6比3、6比4挺進女單32強。
「上次我們遭遇是在大滿貫決賽，過程可不輕鬆，我很高興這次能順利過關，」談到頭兩輪都碰上過去曾排名前10的好手，小威說：「兩個對手都很硬，不過也是賽事起步的好方法。」
小威和沙法洛娃打出一張高品質的比賽，兩人合計擊出59記致勝球、23記愛司，只有39次非受迫性失誤。不過小威在關鍵分的把握性更好，贏得了這場2015年法網決賽的重演戲碼，第3輪將遭遇美國同胞吉布絲（Nicole Gibbs）。
(中時電子報)
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