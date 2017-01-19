淡海輕軌勞檢 新北捷運局已罰225萬

勞動部今天前往淡海輕軌工區檢查。新北市政府捷運工程局表示，缺失項目將要求統包商立即改善；另外，截至目前統包商因違反工安規定，捷運局與相關單位已罰款新台幣225萬8330元。

勞動部為嚴格監督勞工施工環境安全，日前展開全國聯合稽查工作，今天至新北市淡海輕軌工區檢查，查核委員沿輕軌工區檢視工區內工人上下設備與護欄等勞工與施工環境安全相關項目。

捷運局副局長李政安表示，淡海輕軌工程大部份在露天且侷限在狹長的空間施工，動態施工過程的安全管理較一般建築或工廠作業複雜且難度較高。為達到零災害目標及重視勞工工作環境，捷運局今年成立安衛工務所專責對施工廠商進行安全與衛生稽查，加強預防公安意外發生，訂定三級檢查制度落實管理。

第一是要求統包商落實自主檢查並落實每日勞工施工前的危害告知，對於有立即危險的工項會立刻停工改善，落實安全施工環境；第二是要求監造單位加強監造，落實工安項目查核，確保施工安全；第三是要求專案管理單位與捷運局駐地工務所增加稽查頻率，提升工地施工安全品質，預防災害發生。

捷運局表示，有關今日勞動部稽查缺失，將依約對施工廠商開罰與檢討相關人員責任外，缺失項目將要求統包商立即改善，並列入三級查核的重點項目預防再次發生。

依捷運局數據，截至目前，統包商因違反工安規定，捷運局與相關單位已罰款225萬8330元。對於2處局部停工處分，也將要求施工廠商於缺失改善後儘速申請復工，未停工的工區在施工環境安全要求下繼續施工，以縮小停工造成影響。1060119

(中央社)