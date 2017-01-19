鄭州的土豪清潔隊 網友羨慕拆遷致富
中國大陸河南省鄭州市西郊有個土豪環衛隊（清潔隊），50多名隊員其中30多人身家逾千萬（新台幣近5000萬元），均靠拆遷致富。大陸網友幽默評論說，這代表「出生的地方才是最重要的」。
大陸鄭州晚報18日報導，在鄭州高新區的化工路環衛班，50名環衛工中，30多人都是城中村拆遷戶，政府對他們賠付的房產價值逾千萬，環衛工張秀玲、秦家順家產甚至高達5000多萬。
擁有數千萬家產卻還是繼續從事一大早就得摸黑工作的環衛工，60歲的張秀玲說，「活人，活人！活著就是幹活！遛圈打麻將不習慣，幹環衛雖然累點，可心裡踏實！」
今年33歲、身家8000多萬的環衛工賈志杰說，一開始時，自己也學著做了兩年的土豪，每天遛遛逛逛，可時間一長，總感覺渾身不自在。後來當了環衛工，雖然每天很累，但心裡踏實。
這則新聞今天受到網友關注，大家紛紛幽默評論說，「辛苦十年不如一夜拆遷」、「中國的貧富差距都靠拆遷帶動起來了！」「這個故事告訴我們，出生的家庭不重要，出生的地方才是最重要的。」1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。