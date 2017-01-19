鄭州的土豪清潔隊 網友羨慕拆遷致富

中國大陸河南省鄭州市西郊有個土豪環衛隊（清潔隊），50多名隊員其中30多人身家逾千萬（新台幣近5000萬元），均靠拆遷致富。大陸網友幽默評論說，這代表「出生的地方才是最重要的」。

大陸鄭州晚報18日報導，在鄭州高新區的化工路環衛班，50名環衛工中，30多人都是城中村拆遷戶，政府對他們賠付的房產價值逾千萬，環衛工張秀玲、秦家順家產甚至高達5000多萬。

擁有數千萬家產卻還是繼續從事一大早就得摸黑工作的環衛工，60歲的張秀玲說，「活人，活人！活著就是幹活！遛圈打麻將不習慣，幹環衛雖然累點，可心裡踏實！」

今年33歲、身家8000多萬的環衛工賈志杰說，一開始時，自己也學著做了兩年的土豪，每天遛遛逛逛，可時間一長，總感覺渾身不自在。後來當了環衛工，雖然每天很累，但心裡踏實。

這則新聞今天受到網友關注，大家紛紛幽默評論說，「辛苦十年不如一夜拆遷」、「中國的貧富差距都靠拆遷帶動起來了！」「這個故事告訴我們，出生的家庭不重要，出生的地方才是最重要的。」1060119

(中央社)