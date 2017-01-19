孔劉失控帥 代言家具來台攻佔影迷的心
近日最夯韓劇鬼怪男主角孔劉，魅力席捲一票影劇圈女星，連蔡依林都在臉書宣示「將軍是姐的」。孔劉代言的韓國家具品牌今天在台北成立海外旗艦店，陶晶瑩也現身站台。
熱門韓劇「鬼怪」將進入結局，男主角孔劉熟男魅力席捲女性觀眾。網友看得入迷，劇中出現他推銷「iloom」家具片段，是現實中孔劉所代言，高明置入性行銷，讓他用過東西都成觀眾爭購商品。
韓國iloom家居2015年進軍台灣，也是iloom首度拓展海外的據點，率先引進兒童家具，當時就請到李李仁擔任嘉賓，今天成立旗艦店，也邀請他與陶晶瑩銀色夫妻檔現身開幕。
iloom的代言人孔劉近日暴紅，主持人問陶晶瑩孔劉跟李李仁誰帥？陶晶瑩不假思索，兩個都「失控的帥」，尤其他跟女兒互動時候，像極讓孔劉一夕成名的電影「屍速列車」裡爸爸角色，讓陶晶瑩都會不禁嬌聲喊「歐巴」，也常常央求李李仁穿大衣給他看。
iloom隸屬韓國最大家具Fursys集團，也是標榜全系列商品使用歐盟認證、符合綠色建材最高標準的EO板材。
韓國iloom董事長姜城聞今天特地飛來台灣參與海外首間旗艦店開幕，一開口就說，「抱歉，來的不是孔劉」引起全場笑聲。
姜城聞說，iloom在台灣受到相當好評，未來將台灣設定為全球華人行銷發展中心，透過台灣文化影響力，推廣品牌的信念與產品。
iloom台灣總經理杜靜婷說，一開始以代理權進軍台灣後，在亞洲各國傳出口碑，韓國總公司對台灣銷售佳績相當肯定，因此破例與台灣合資，成立台灣怡倫公司。1060119
(中央社)
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