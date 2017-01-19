詩人羅門辭世 鄭麗君哀悼懷念

詩人羅門18日辭世，享壽90歲。文化部長鄭麗君今天哀悼表示，羅門作品豐富台灣人精神與心靈，「我們會永遠懷念他」。

台灣重要詩人羅門本名韓仁存，創作文類以詩為主，兼及論述及散文，尤其重視詩與藝術結合。作品意象繁富，節奏波瀾起伏，跌宕有致，對於追求詩與藝術執著。在台灣現代詩壇具指標性地位，對台灣詩文發展影響深遠。

羅門18日辭世，享壽90歲。鄭麗君聞訊深表哀悼，並指示文化部盡力協助家屬處理治喪事宜。

羅門曾任世界華文詩人協會會長、藍星詩社社長、國家文藝獎評審委員。出版作品包括「曙光」、「死亡之塔」、「羅門詩選」等數十餘冊。曾獲藍星詩獎與中國詩聯會詩獎、世界詩人大會傑出詩人獎、教育部詩教獎、中山文藝獎等獎項。

詩人管管曾說，「羅門專注於心靈的探索，強調人的精神與生命，於心靈的探索，強調人的精神與生命，他可以說是一個新理想主義者，塑造獨特繽紛的意象，擴展詩中的投射力與生命內涵性」，更被譽為台灣「都市詩及戰爭詩的巨擘」。1060119

(中央社)