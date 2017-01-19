因欠2000元就砍人棄屍 男子遭判16年

鍾姓男子不滿張姓男子欠2000元不還，夥同余姓男子及李姓女子設局，將張砍傷後棄屍山區。士林地方法院今天依私行拘禁致死等罪，分別判處3人有期徒刑10月至16年4月不等刑期，可上訴。

判決書指出，鍾男在民國104年6、7月間，借新台幣2000元給張男，事後張未還款且避不見面，讓鍾心生不滿。

鍾男與余男、李女討論後，在104年7月27日晚間，決定讓李以心情不佳、身體不適，需要陪伴等理由，誘騙張男到租屋處見面；張男進屋後，遭到埋伏的鍾男、余男毆打拘禁。

張男被拘禁多日下，余男認為他仍無清償債務誠意，提議將其載至北市汐止區大尖山山區殺死掩埋，獲得鍾男同意。

被銬上手銬的張男，在104年8月4日凌晨被載到山區後，余男命令張面對山谷跪下，並持西瓜刀朝其背部揮砍1刀；張男中刀後滾落山谷，余男和鍾男為取回手銬，一同爬下山谷搜尋。

他們發現張男尚有氣息、仍在掙扎，余男便用石頭敲擊張的頭部多下，致其昏迷；鍾男和余男誤以為張男死亡，取下手銬後逃離現場，並用樹葉等物遮蓋張的身體。

法官調查，張男倒臥山谷昏迷後，受到之前遭私刑拘禁多日，所致橫紋肌溶解症併發症而死亡。附近居民因颱風過後，在104年8月10日上午查看水源之際，因聞惡臭味上前查看，才發現張男陳屍在此，報警處理。

法院開庭審理時，鍾男坦承私行拘禁張男，但否認犯下私行拘禁致死及殺人未遂罪刑，也辯稱客觀上無法預期張會因橫紋肌溶解症死亡，無殺人犯意。

余男則向法官坦承觸犯私行拘禁致死及殺人未遂罪，但他辯稱將張男帶至山區時，原無殺人犯意，是因張在山區對其攻擊並逃跑，才起意殺死張。李女則坦承誘騙張男到租屋處，但她沒有觸犯私行拘禁罪，也不知道張到場後會遭拘禁。

法官審酌相關事證認為，鍾男觸犯刑法私行拘禁致死罪、殺人未遂罪，2罪應執行有期徒刑16年；余男犯下私行拘禁致死罪、殺人未遂罪、轉讓禁藥罪，3罪應執行有期徒刑16年4月；李女觸犯私行拘禁罪，處有期徒刑10月。全案可上訴。1060119

(中央社)