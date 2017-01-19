資金面緊張A股弱勢收跌 兩市成交不足3千億人幣

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新華社報導，受資金面階段性緊張等因素影響，19日A股弱勢震盪，3大股指全線收跌，滬指勉強守住3,100點整數位。兩市成交總量降至3千億元人民幣以下，顯示市場人氣不足。

當日上證綜指收報3,101.30點，跌11.71點，跌幅為0.38%。深證成指收報9768.57點，跌36.19點，跌幅為0.37%。創業板指低開後維持窄幅震盪走勢，最終報收1,844.14點，比上個交易日下跌1.65點，跌幅0.09%。

(工商)