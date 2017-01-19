港股19日跌0.21％ 收報23,049.96點

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

新華社報導，香港恒生指數19日開高6點，但隨即下滑，至午後逐漸回穩，收盤報23,049.96點，跌48.3點，跌幅0.21%，全日主板成交553.61億港元。

國企指數跌10.49點，收於9,792.37點，跌幅0.11%。

(工商)