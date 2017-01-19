第156屆芥川獎、直木獎出爐 得獎人皆為入圍常客
日本文學振興會19日在東京築地召開第156屆芥川獎、直木獎的評選會，最後決定由山下澄人刊載在「新潮7月號」的《新世界》獲得芥川獎，恩田陸的《蜜蜂與遠雷》（由幻冬舍出版）獲得直木獎。
山下1966年1月出生兵庫縣神戶市，畢業於神戶市立神戶商業高中。1996年起主持「FICTION」劇團，也演過電視劇。曾以發表在「平凡社」的《綠的逝去》獲得「第34屆野間文藝新人獎」。至今曾以『沙漠之舞』等作品3度入圍芥川獎。
恩田1964年10月生於宮城縣仙台市，後居住在東京都港區，畢業於早稻田大學。1992年以《第六個的小夜子》一作入圍「第3次幻想小說大獎」，正式在文壇初試啼聲，其後以《夜晚的郊遊》(新潮社) 一作獲「第2屆書店大獎」和「第26屆吉川英治文學新人獎」。
恩田過去曾以《蒲公英草紙 常野物語》、《夢違》等作品，5度入圍直木獎，這次第6度入圍終於得償宿願。
芥川獎和直木獎創設於1935年。芥川獎是從在報紙、雜誌發表的純文學短篇作品中遴選，直木獎是從在報紙、雜誌、單行本等發表的短篇及長篇大眾文藝作品中遴選出最優秀的作品。
(中時)
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