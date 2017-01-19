大專棒球》開南岳東華追平轟淘汰國體 4強出爐

經典賽中華隊選手岳東華。（資料照，中職提供）

105學年度大專棒球聯賽(UBL)，今天(19日)在新竹棒球場進行複賽最後一天賽程，乙組開南大學和國立體大爭搶最後一張晉級門票，經典賽中華隊國手岳東華在9局下替開南敲出追平3分炮，兩隊最終6比6和局收場，比較對戰責失攻守數值(ER-TQB)後，由開南出線，4強隊伍分別為台灣體大、文化大學、高苑科大、開南大學。

UBL公開男一級複賽自14日展開，甲組先由台灣體大和高苑科大搶下4強門票，乙組則戰況膠著，衛冕軍文化雖然在18日敗給開南大學，今天擊敗美和科大後，確定晉級，午場由開南大學和國立體大進行殊死戰。

國體此戰排出劉軒荅先發，主投5.2局，被敲出6支安打，送出5K，失2分，打線也在陳重羽首局全壘打的帶領下，前8局打完還以6比3領先，進入9局下，開南王聖文、賴俊霖接連安打，岳東華接著掃出右外野追平3分炮，一舉將戰局扳平，而開南最終沒再多添分數，兩隊平手收場。

開南和國體複賽戰績皆為1勝1敗1和，依UBL規則先後比較積分、勝負及對戰優質率(TQB)後還不分勝負，之後再比較對戰責失攻守數值(ER-TQB)，由開南挺進4強，近5年拿下3冠的國體則只能與遠東科大爭第5。

4強決賽將在23日於新竹棒球場展開，下午2點由高苑科大碰上開南大學，晚間6點由文化大學交手台灣體大，勝隊將於24日晚間6點爭冠。

(中時電子報)