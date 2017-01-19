大專棒球》開南岳東華追平轟淘汰國體 4強出爐
105學年度大專棒球聯賽(UBL)，今天(19日)在新竹棒球場進行複賽最後一天賽程，乙組開南大學和國立體大爭搶最後一張晉級門票，經典賽中華隊國手岳東華在9局下替開南敲出追平3分炮，兩隊最終6比6和局收場，比較對戰責失攻守數值(ER-TQB)後，由開南出線，4強隊伍分別為台灣體大、文化大學、高苑科大、開南大學。
UBL公開男一級複賽自14日展開，甲組先由台灣體大和高苑科大搶下4強門票，乙組則戰況膠著，衛冕軍文化雖然在18日敗給開南大學，今天擊敗美和科大後，確定晉級，午場由開南大學和國立體大進行殊死戰。
國體此戰排出劉軒荅先發，主投5.2局，被敲出6支安打，送出5K，失2分，打線也在陳重羽首局全壘打的帶領下，前8局打完還以6比3領先，進入9局下，開南王聖文、賴俊霖接連安打，岳東華接著掃出右外野追平3分炮，一舉將戰局扳平，而開南最終沒再多添分數，兩隊平手收場。
開南和國體複賽戰績皆為1勝1敗1和，依UBL規則先後比較積分、勝負及對戰優質率(TQB)後還不分勝負，之後再比較對戰責失攻守數值(ER-TQB)，由開南挺進4強，近5年拿下3冠的國體則只能與遠東科大爭第5。
4強決賽將在23日於新竹棒球場展開，下午2點由高苑科大碰上開南大學，晚間6點由文化大學交手台灣體大，勝隊將於24日晚間6點爭冠。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。