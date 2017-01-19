星雲復原良好 現身請弟子「吃包子」

佛光山開山宗長星雲大師去年10月底中風住院治療，11月出院返回山上靜養，許多人關心大師的身體狀況；佛光山常務副主持慧傳法師今天表示，大師身體復原良好，上個月阿彌陀佛聖誕日，大師突然出現在雲居樓對面廣場，看著法師們走進雲居樓，事後指示「要給大家吃包子，希望每個人都要吃很飽」，念念不忘照顧眾生。

星雲大師這次病後，至今未參加公開活動；佛光山今天召開春節平安燈會記者會，媒體也關心大師的身體狀況；慧傳法師表示，大師復原狀況越來越好，謝謝大家關心，因冬天日夜溫差大，農曆春節是否公開露臉，須視身體狀況而定。

慧傳法師說，去年12月15日是農曆11月17日阿彌陀佛聖誕日，大師當天突然出現在雲居樓外廣場，坐在輪椅上看著大家排班步入齋堂；事後接到指示，大師要給每一個人吃包子，而且還要吃得很飽，「隔天我們準備了1000個包子給大家吃」。

慧傳法師說，早年生活很苦，能吃到包子是幸福的事，大師雖然身體不適，思思念念的都是要照顧眾生，祝福眾生，考慮別人的心念充滿慈悲心，跟他平常的性格很像。

其他師父也說，醫師交待大師不要出現在大眾場合，平常大師活動的範圍有限，大家都很掛念他，阿彌陀佛聖誕當天，大師突然出現，「讓大家看到他很好，讓大家安心」，當天大家做完早課要進雲居樓用早齋時，看到師父都很感動，均雙手合十致意。

(中時)