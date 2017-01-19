郭富城錄影發飆 當場罷錄走人！

郭富城錄真人秀發飆。(取自東網)

郭富城氣到甩頭走人。(取自東網)

大陸真人秀《我們17歲》重金禮聘，請來郭富城、林志穎、奧運選手孫楊加盟，齊赴湖北武當山拜師學藝，豈料一向敬業的郭富城，竟在錄影途中與導演起衝突，最後乾脆轉頭離去，嚇傻現場眾人。

《我們17歲》最新一集預告流出，只見郭富城在錄影過程中與導演起衝突，疑似不滿製作單位臨時變卦，讓他黑臉開罵「當初跟你談的時候不是這樣的嘛」、「你現在根本就沒有理解我們的感受」，衝突場面讓一旁的孫楊顯得不知所措。

最後郭富城更撂話「我告訴你，如果你沒弄好我就不睡」，隨即甩頭走人，怒氣沖沖地離開錄影現場。不過多數網友都認為郭富城一向敬業，會突然發飆應是為了配合節目效果。

(中時電子報)