甘比亞陷入僵局 新總統在鄰國宣誓就職

甘比亞總統當選人巴羅今天將在甘比亞駐鄰國塞內加爾的大使館宣誓就職。任期屆滿的賈梅拒絕下台，塞內加爾和奈及利亞部隊集結在邊界，甘比亞境內觀光客紛紛趕緊離境。

巴羅（Adama Barrow）的臉書和推特說，巴羅今天下午4時將在塞內加爾首都達卡（Dakar）的甘比亞大使館宣誓就職。

法新社報導，塞內加爾部隊正在奈及利亞軍隊和戰機支援下集結，儘管甘比亞軍事首長堅稱旗下軍隊不會介入「政治爭端」，也不會制止外國軍隊開入境內，但甘比亞似乎處於軍事危機邊緣。

賈梅（Yahya Jammeh）總統任期於午夜屆滿，儘管茅利塔尼亞總統試圖進行最後停調，賈梅仍堅拒下台。目擊者說，首都午夜時情勢平靜。

賈梅一開始承認巴羅贏得12月總統大選，但是隨後否認選舉結果，本週還宣布全國進入緊急狀態。

甘比亞政府消息人士今天對路透社說，副總統賈莎迪（Isatou Njie Saidy）已去職，他是離棄賈梅陣營的最高層官員。

甘比亞陷入僵局，英國和荷蘭相繼發布旅遊警計後，數百名觀光客急著要出境。（譯者：中央社羅苑韶）1060119

(中央社)