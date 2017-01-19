接見NGO團體 副總統盼深化台印合作
副總統陳建仁今天接見印度「聖布里托集團」創辦人布莉朵（Vimala Britto）等人時說，期盼深化台印雙方各項交流與合作，共創雙贏。
陳副總統全程以英語致詞表示，他要代表政府與人民歡迎訪賓率團來訪，此行對增進台印兩國與人民的關係，深具意義。
副總統說，總統蔡英文將強化與南亞、東南亞及澳紐等關係列為優先政策，也就是政府的「新南向政策」，稱其為「新」南向政策，是因為與過去政府的政策有3個不同的做法，首先與印度及其他國家必須以「人」為核心價值，其次除發展經貿外，如文化、衛生與教育等也應緊密連結，最後必須創造雙贏。
在鞏固雙方合作關係上，副總統指出，印度「聖布里托集團」旗下的「追尋基金會」（Seek Foundation）與彰化基督教醫院合作，未來將共同在印度成立健康照護中心，從事人員訓練及提供醫療資源等。此外，也將與彰化大葉大學推展校際合作，提供台灣學生至印度交換與實習的機會。
訪賓一行由外交部次長吳志中及外交部非政府組織國際事務會執行長周麟陪同，前來總統府拜會副總統。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。