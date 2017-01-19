接見NGO團體 副總統盼深化台印合作

副總統陳建仁今天接見印度「聖布里托集團」創辦人布莉朵（Vimala Britto）等人時說，期盼深化台印雙方各項交流與合作，共創雙贏。

陳副總統全程以英語致詞表示，他要代表政府與人民歡迎訪賓率團來訪，此行對增進台印兩國與人民的關係，深具意義。

副總統說，總統蔡英文將強化與南亞、東南亞及澳紐等關係列為優先政策，也就是政府的「新南向政策」，稱其為「新」南向政策，是因為與過去政府的政策有3個不同的做法，首先與印度及其他國家必須以「人」為核心價值，其次除發展經貿外，如文化、衛生與教育等也應緊密連結，最後必須創造雙贏。

在鞏固雙方合作關係上，副總統指出，印度「聖布里托集團」旗下的「追尋基金會」（Seek Foundation）與彰化基督教醫院合作，未來將共同在印度成立健康照護中心，從事人員訓練及提供醫療資源等。此外，也將與彰化大葉大學推展校際合作，提供台灣學生至印度交換與實習的機會。

訪賓一行由外交部次長吳志中及外交部非政府組織國際事務會執行長周麟陪同，前來總統府拜會副總統。1060119

(中央社)