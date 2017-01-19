超重要！退休族快來看18％砍後試算表

副總統陳建仁今主持年金改革記者會，除了公告年改方案，也預告周日登場的國是會議。年改會以35年年資、2011年退休者試算，月退金合計18％達10萬元者，第一年會被砍2萬餘元，16年後約少領3萬6千；人數最多的薦任7職等公職，月退金加18％約6萬餘元，第一年則被砍近5000元，16年後則少領1萬6千餘元。

蔡政府推出的年改版本要讓18%走入歷史，由於多數公教人員的退休金都高於「基本生活保障」金額，此波年改影響範圍極大。其中，適用18％的公教退休者，最晚將分6年全數歸零，第1年降到9%，第3年降至6%，第5年降到3%，第7年降至0，但一次支領者另有調降方案。

年改委員會試算，若是一位任職35年簡任12職等的高階文官，於2011年退休後，按理每月退休金為76827元，18%所得為23265元，合計為10萬92元。年金改革實施後，第1年退休金合計18%存款降為79613元，第3年為74673元，第5年為70796元，第7年則為66918元，直至第16年降為63690元就不再變動。

公職人員中，最多數者為薦任7職等的非主管職員，若工作滿35年於2011年退休，現行每月退休今為56829元，18%所得為6779元，合計為63608元。年改實施後，第1年退休金加18%降為58635元，第3年為56724元，第5年為55160元，第7年則為53596元，直至第16年降為46908元就不再變動。

若是委任5職等的公職主管，工作滿35年後於2011年退休，現行每月退休今為50165元，18%所得為8573元，合計為58738元。年改實施後，第1年退休金加18%降為51645元，第3年為49528元，第5年為48099元，第7年則為46670元，直至第16年降為41316元就不再變動。

以教授為例，退休前任職35年達770薪點的話，原本每月退休金為75235元，18%所得為24810元，合計為10萬45元。年金改革實施後，第1年退休金含18%存款降為79613元，第3年為74416元，第5年為70281元，第7年則為66146元，直至第16年降為63690元就不再變動。

若是任職35年的中小學教師於2011年退休，每月領取月退休金66842退休金，加上18%優惠存款7265元。共74107元。年金改革後，第1年領70475，第3年68467元，第5年領65912元，第7年領64701元，直至第16年降為56496元就不再變動。

(中時)