古籍拍賣進駐台北書展 亮點曝光

台北書展與茉莉二手書店首度合作舉辦珍本古籍公益拍賣會,其中最受矚目的為明代萬曆年間的套色本《史記纂》。(茉莉二手書店提供)

台北書展與茉莉二手書店首度合作舉辦珍本古籍公益拍賣會,拍品包括1932年出版、第一本以「Pop-Up」命名的《Jack the Giant Killer and Other Tales Pop-Up(傑克與巨人童話故事集)》。(茉莉二手書店提供)

台北書展與茉莉二手書店首度合作舉辦真本古籍公益拍賣會,包括1950、60年代台灣現代詩黃金時期楊牧、白荻等知名詩人的第一部作品。(茉莉二手書店提供)

台北國際書展即將於2月8日至13日於世貿中心登場,在這一年一度的出版盛會中,除了哈金、菲立普˙克婁代(Philippe Claudel)、凱文˙赫恩(Kevin Hearne)、岩村和朗、畢飛宇等國際作家雲集,今年首設「公民書區」,書展更首度舉辦古籍拍賣,部分珍本今(19日)搶先曝光。

公民書區由獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會、NGO(非營利組織)代表台灣勞工陣線協會共同規畫,呈現出版界中的「非主流」風景,包括華文地區風格各異的20多間出版社所搭設的「讀字迷宮」展區,充滿行動力的各獨立書店的概念展示與講座,以及涵蓋人權、司法、環保等20多個民間團體的出版品,呈現各式街頭運動背後堅實的論述能力。

此外,由一張紙、一枝筆就可動手做的「ZINE」(獨立雜誌),也是年輕世代展現創造力、發揮反動精神的獨立出版,由田田圈文創工作群策畫的「青年創意出版區」將呈現國內外ZINE的蓬勃發展。

書展向來為新書展售活動強力放送的地方,但今年打造欣誼,書展基金會與茉莉二手書店合作,邀請資深編輯傅月庵、北京立體書博物館館長文自秀策畫「珍本古籍公益拍賣會」,將於2月11日在書展舉辦拍賣會,拍賣盈餘捐贈家扶基金會。

拍賣的50種珍本中,最珍貴的莫過於被視為茉莉「鎮店之寶」、明代萬曆年間的套色本《史記纂》,這是中國版刻史上赫赫有名的「閔凌刻本」,印刷量推測數百本以內,現金存世數量不可考,這套書最近一次「面世」為2012年在上海博古齋拍賣會上拍出63萬2500元人民幣(約295台幣)高價,也是這次最受矚目的古籍善本。

捐贈20本書種參與拍賣的文自秀也拿出許多立體書收藏,包括1932年出版、第一本以「Pop-Up」命名的《Jack the Giant Killer and Other Tales Pop-Up(傑克與巨人童話故事集)》。此外還有1950、60年代台灣現代詩黃金時期,楊牧以「葉珊」為筆名的首兩本詩集《水之湄》、《花季》,白荻首本詩集《蛾之死》,以及秦松封面設計、楚戈插畫的古貝第一本詩集《火祭場》等。

傅月庵表示這恐怕是台灣首場「書籍」專場拍賣,他盼望在數位時代,紙本書能以另一種形式往前擴張、讓台灣藏書文化往下扎根,台灣位處特殊地理位置,成為中文書、太平洋彼岸的英文書、東南亞地區書籍等匯的之地,很可惜台灣的豐富古籍珍本只在舊書圈中流通,希望藉由這次拍賣,「把無價的書用有價的形式呈現」,讓大家感受到紙本書的價值。

(中時)