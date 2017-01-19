年初傳和言承旭領證 林志玲笑回：我只有台胞證

林志玲否認和言承旭秘密領證。（圖／中時資料照片）

林志玲提醒劉德華要聽醫生的話，好好復健。（圖／張祐銘攝）

台灣第一名模林志玲和舊愛言承旭情纏十多年，今年初突然被爆料將在言承旭生日1月1日當天領證結婚，事後雙方表示是烏龍傳聞。今(19日)林志玲現身活動，被主持人黃子佼噹問：「現在單身吧？」她表示的確單身，笑回：「我現在只有台胞證，沒有別的證了」。

昨天王劉德華驚傳在泰國摔馬受傷，林志玲得知後，第一時間在微博發文祈禱劉德華早日康復，今更表示：「華哥是內心具有強大力量的人」，喊話只要他聽醫生指示，好好復健，就能夠好起來，也不忘透露：「正能量就是最好的藥！」

得知好友黃曉明、Angelababy升格當爸媽，迎接Q兒，林志玲再度表示：「好羨慕喔！真的是公主與王子，他們就是愛情的寫照」。談及感情，林志玲否認閃婚言承旭，並表示自己是嚮往細水長流的愛情，目前沒對象的她還發願想要任意門，可以「一打開，對的人就站在裡面」。

(中時電子報)