春節將至 中和警捷運站宣導預防犯罪
為了加強春節期間防竊（扒）、防搶、反詐騙等犯罪預防觀念，新北市中和警分局於轄內人潮出入較多捷運站以快閃方式於永安、南勢捷運站舉辦預防犯罪宣導，現場接受民眾諮詢及解說詐欺手法及防制觀念，亦藉由警察娃娃吸引民眾目光，加深民眾防制詐欺觀念。
中和警分局現場發送「雞年春聯、紅包袋」等多種宣導品，藉由活動期間向民眾宣導防竊（扒）、防搶、反詐騙觀念，並鼓勵民眾於春節期間向轄區派出所、分局申請免費護鈔服務、住宅防竊檢測，確保民眾身體、財產安全。
今年春節期間為106年1月19日至2月2日為期15天，藉節前強化犯罪預防宣導（防竊扒、防搶）等活動，期使民眾能在「治安平穩」、「交通順暢」及分局同仁「服務熱誠」的工作理念下，推動以防竊（扒）、防搶為主，防詐騙為輔宣導重點，強化民眾對於預防犯罪意識，使民眾平安歡度春節。
(中時)
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