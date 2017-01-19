詩人羅門辭世 文化部長鄭麗君表哀悼

前輩詩人羅門（見圖）昨日辭世，享壽90歲。(資料照片 黃子明攝)

前輩詩人羅門昨(18)日辭世，享壽90歲。文化部長鄭麗君聞訊深表哀悼，並表示詩人羅門的作品豐富了台灣人的精神與心靈，會永遠懷念他。鄭部長也指示文化部盡力協助家屬處理治喪事宜。

羅門本名韓仁存，1928年出生，曾任世界華文詩人協會會長，藍星詩社社長、國家文藝獎評審委員。羅門為臺灣重要詩人，創作文類以詩為主，兼及論述及散文，尤其重視詩與藝術的結合，出版作品包括《曙光》、《死亡之塔》、《羅門詩選》、《我的詩國》、《羅門散文精選》及《長期受著審判的人》等數十餘冊。

羅門的作品意象繁富，節奏波瀾起伏，跌宕有致，對於追求詩與藝術執著，一如詩人管管所言：「羅門專注於心靈的探索，強調人的精神與生命，於心靈的探索，強調人的精神與生命，他可以說是一個新理想主義者，塑造獨特繽紛的意象，擴展詩中的投射力與生命內涵性」，更被譽為臺灣「都市詩及戰爭詩的巨擘」。

(中時)