春安工作今起跑 警政署副署長至新莊警分局慰勉
警政署「加強春節期間安全維護工作」今開跑，警政署副署長官政哲今（19）日晚間8點，前往新北市新莊警分局慰問員警及協勤民力，肯定警察同仁對治安和交通的貢獻。
官政哲表示，治安及交通工作無假期，民眾歡度節慶全家團聚時，也是警察最忙碌的時刻，感謝警察都守著本分全力以赴，讓民眾平安過好年。
分局長張國雄表示，感謝副署長及各界對警察的肯定、愛護及支持，雖然今年加強春節期間安全維護工作比往年春安工作期程短，但分局一定會在警政署「治安平穩、交通順暢、服務熱心」三大工作主軸上持續努力，達到「民眾過好年，警察好過年」之目標，使市民都能歡度一個「溫馨、平安、祥和」的春節假期。
(中時)
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