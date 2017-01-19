氣候專家籲川普正視暖化 抓住綠能商機
多位主要氣候變遷專家呼籲，川普（Donald Trump）不該忽視人類面臨的最大全球挑戰，認為他可藉由正視全球暖化問題，抓住價值1兆美元的綠色科技革命商機，讓美國再度偉大。
英國「衛報」（The Guardian）報導，18日公布的2016年數據顯示，全球溫度已較工業革命前攀升超過攝氏1度，達到巴黎協定鎖定升溫上限攝氏2度的一半。聯合國官員表示，還需要各國加倍努力，也希望川普能參與其中。
聯合國與世界經濟論壇能源顧問李布萊希（Michael Liebreich）說：「讓美國再度偉大的最好方式，就是掌握未來的潔淨科技。這不僅能為美國人創造無數的高薪職缺，也能助美國鞏固另1個世代的地緣政治領袖地位。」
川普先前曾說全球暖化是「胡扯」，但勝選後態度有些許軟化，表示人類活動與氣候變遷有「某些關連」。但他也聲稱，氣候政策削弱美國企業的競爭力。
幾個關鍵國家在川普就職前爭相表態支持巴黎協定，中國大陸與印度都表示，若川普試圖毀約，它們也不打算跟進。（譯者：中央社廖禹揚）1060119
(中央社)
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