牧德盃羽賽開始報名 推廣運動兼做公益
牧德科技羽球賽開始報名，主辦單位希望藉由比賽推廣運動風氣，並達到公益目的。
第2屆牧德盃企業羽球排名賽4月15日將在台北市立體育館進行，報名自即日起至2月28日止。
自動光學檢測設備大廠牧德科技因公司內部有運動社團，開始接觸運動教練、選手，在發現選手常有就業困難的現象後，自2015年起開始晉用體育績優員工擔任社團教練，也給予適當的教育訓練，讓他們可以擔任公司組織重要成員為客戶服務。
牧德認為體育績優員工有陽光朝氣、團隊合作及越挫越勇的特質，工作表現不凡，也萌生舉辦球賽推廣運動有助工作的風氣，並邀請更多企業一起共襄盛舉，員工參賽為公司加油，更為自己賺健康。
牧德科技表示，希望從球賽中達到鼓勵企業晉用體育績優員工、激勵企業運動風氣、為社會公益奉獻3項目的。
牧德盃總召蔡政羽表示，國家培養很多好的運動選手，但選手們將來的出路往往有限，不過其實企業只要給予適當的教育訓練，選手在公司內都能有好的表現。
蔡政羽說，希望透過這次牧德盃比賽，邀請企業一起做運動，特別是要鼓勵企業運動類社團的發展。
另外，蔡政羽也提到，這次牧德盃比賽的「報名費」具公益性質，因為報名時只要提供捐款給「財團法人伊甸社會福利基金會」1000元以上的收據即可參賽。1060119
(中央社)
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