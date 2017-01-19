星國春節橘蘭竹最搶手 象徵開運又發財
春節討吉利是華人社群來年開運重要象徵，新加坡各地年貨市場裡最熱賣植物莫過於橘子樹、蝴蝶蘭、竹子等盆栽，期盼大吉大利，開運又發財。
新加坡年貨市場各地都有，牛車水的年貨大街是最大宗集散地，但位於武吉士地鐵站附近四馬路的觀音廟，同樣擺滿了年貨商品。
走進年貨市集裡，販售植物盆栽的花卉業者正忙得不可開交，簡單又大方的橘子樹、蘭花、竹子永遠是華人春節最具年節象徵意義的花卉。
星國花卉業者說，橘和吉的諧音相近，一向被新加坡華人社群寓有「大吉大利」意涵，每逢年節，無論是大株或小株的橘子樹同樣搶手熱賣，簡直供不應求。
觀音廟附近市集裡，各種竹子盆栽一字排開，諸如「富貴竹」、「開運竹」、「旺來竹」、「發財竹」等，各有異曲同工的味道，這也是新加坡企業辦公室絕不能少的植物。
蘭花則是春節時最賞心悅目的植物了，郭炳鳴是從台灣單槍匹馬赴新加坡開設蘭花園業者，春節前夕的參觀選購人潮不斷，年貨市場的花卉攤上，蘭花也永遠是受矚目的焦點。
郭炳鳴受訪時說，年節期間家中最適合擺放台灣蝴蝶蘭，簡單又大器，蝴蝶蘭和同為蘭花品種的新加坡本地胡姬花不同，胡姬花多半栽種戶外，蝴蝶蘭為溫室栽種，兩者各有千秋。
郭炳鳴說，蝴蝶蘭由於是溫室栽種，在花卉市場裡顯得非常嬌貴，也是年節期間家家戶戶象徵圓滿如意的最佳花卉。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。