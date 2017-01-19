星國春節橘蘭竹最搶手 象徵開運又發財

春節討吉利是華人社群來年開運重要象徵，新加坡各地年貨市場裡最熱賣植物莫過於橘子樹、蝴蝶蘭、竹子等盆栽，期盼大吉大利，開運又發財。

新加坡年貨市場各地都有，牛車水的年貨大街是最大宗集散地，但位於武吉士地鐵站附近四馬路的觀音廟，同樣擺滿了年貨商品。

走進年貨市集裡，販售植物盆栽的花卉業者正忙得不可開交，簡單又大方的橘子樹、蘭花、竹子永遠是華人春節最具年節象徵意義的花卉。

星國花卉業者說，橘和吉的諧音相近，一向被新加坡華人社群寓有「大吉大利」意涵，每逢年節，無論是大株或小株的橘子樹同樣搶手熱賣，簡直供不應求。

觀音廟附近市集裡，各種竹子盆栽一字排開，諸如「富貴竹」、「開運竹」、「旺來竹」、「發財竹」等，各有異曲同工的味道，這也是新加坡企業辦公室絕不能少的植物。

蘭花則是春節時最賞心悅目的植物了，郭炳鳴是從台灣單槍匹馬赴新加坡開設蘭花園業者，春節前夕的參觀選購人潮不斷，年貨市場的花卉攤上，蘭花也永遠是受矚目的焦點。

郭炳鳴受訪時說，年節期間家中最適合擺放台灣蝴蝶蘭，簡單又大器，蝴蝶蘭和同為蘭花品種的新加坡本地胡姬花不同，胡姬花多半栽種戶外，蝴蝶蘭為溫室栽種，兩者各有千秋。

郭炳鳴說，蝴蝶蘭由於是溫室栽種，在花卉市場裡顯得非常嬌貴，也是年節期間家家戶戶象徵圓滿如意的最佳花卉。1060119

(中央社)