南韓前總統府幕僚指稱朴槿惠用匿名手機
韓聯社報導，南韓前總統府附屬秘書鄭虎成今天在憲法法院彈劾案庭審中作證稱，總統朴槿惠有匿名手機。因匿名手機有犯罪之嫌，預計將引發不小的爭議。
鄭虎成解釋稱，這屬於南韓政界的灰色慣例，竊聽爭議由來已久，與總統通電話有被監聽的危險，因此很多人不願用自己名下的手機與總統聯繫，他也曾用匿名手機向總統請示工作。
鄭虎成稱，朴槿惠在就任前就出於安全保密考慮使用匿名手機。
問及崔順實「不與總統直接通話，而是通過鄭虎成聯絡」的說法是否屬實時，鄭虎成回答，不清楚兩人是否另外聯絡。鄭虎成已供認2013-2014年間每天用匿名手機與崔順實接打電話或收發簡訊兩到三次。1060119
(中央社)
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