新北警局揮毫迎新春 懷舊小吃免費吃
106年加強重要節日安全維護工作暨農曆春節即將到來，新北市政府警察局暨志工大隊19日上午特別舉辦「106年新春彩繪春聯暨加強重要節日安全維護工作預防犯罪宣導活動」，除了有名家揮毫送彩繪春聯等應節活動外，並於現場免費提供大溪豆干及棉花糖等懷舊小吃，一早就吸引大批民眾及員警前來參加，現場氣氛熱鬧滾滾。
新北市政府警察局長胡木源，感念員警同仁一年來為維護新北市轄內治安、交通環境，不分日夜執行相關勤（業）務之辛勞並敦親睦鄰，特邀請本局志工大隊長宋麗潔率新北市采韻軒藝文學會暨三和書畫學會書法老師，親臨警局1樓大廳彩繪春聯，並將彩繪春聯、加強重要節日安全維護工作預防犯罪宣導品及懷舊小吃於現場發送，期許領受之員警及市民都能感受農曆春節歡樂氣氛。
邀請書法（畫）名家計有志工大隊長宋麗潔、老師陳太平、林譽倉、曾金生、郭銘益、黃秋媚、駱寶苔、張婉愉、朱寶桂、吳桂明及李國輝等11位名家當場揮毫，每位書法家均各有所長，現場索取民眾大排長龍，送出五百幅以上的彩繪春聯。
為了盡量滿足大家需求，書法家們除了現場揮毫外，還在現場掛上事前寫好的春聯，民眾只要喜歡，當場就可以帶走；除了彩繪春聯及加強重要節日安全維護工作預防犯罪宣導品以外，現場發送的大溪豆干及棉花糖等懷舊小吃，相當受到歡迎。
(中時)
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