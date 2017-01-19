「鬼怪」孔劉代言家具iloom在台大賣，今年搶進信義區

我要評比

iloom台灣總經理杜靜婷與iloom代言人孔劉的人形立牌。(圖／李麗滿)

韓劇「鬼怪」孔劉代言的韓國家具品牌iloom，最近因韓劇話題掀風潮，而帶動台灣業績大躍進，iloom進一步從台灣代理商引進轉為以合資之姿來台投資，資本額達3000萬元，預計今年在台北開至3家店，第二店有望進駐信義商圈百貨櫃。

韓國最大家具集團FURSYS GROUP繼與震旦行合資於中國搶進辦公室家具銷售與租賃市場之後，旗下iloom家具品牌前年在圓祥國際代理進台後，歷經一年多業績比預期增5倍情況下，iloom從授權代理轉為投資，以70%股權與代理商合資搶攻台灣市場；iloom董事長姜城聞受訪強調，預計今年在台北會展至3家店，明年則評估中、南部市場。

iloom近4年來代言人孔劉，因電影《屍速列車》、韓劇《鬼怪》等近日在台掀話題，品牌一夕走紅，台灣總經理杜靜婷指出，來台一年多僅有一家南港店，業績較預期大幅成長5倍，今年一口氣要在台北開至三家，估業績成長20倍沒問題。

(工商)