盼政府守諾 國道收費員勞動部前靜坐
勞動部今晚召開首次國道收費員「補貼審核小組」會議，收費員自救會也到現場關切，並在門口靜坐，盼政府遵守承諾。
勞動部今晚召開首次國道收費員「補貼審核小組」會議，國道收費員自救會晚間也到勞動部關切並召開記者會。
國道收費員自救會說，日前勞動部突然告知自救會，「因自救會會員與非會員所發放的補貼金額差距近3、4倍，差距過大，政府窒礙難行，因此將針對自救會成員的補貼金額進行調整」，並其調整將為「減少自救會補貼金額」。
自救會認為，勞動部是在審核小組召開前夕打破政府與自救會的協議內容。
自救會表示，會員適用的補貼額度，是自救會全體會員抗爭2年多爭取而來，也與政府經多次協商後達成共識，並明確協議之。因此，不接受任何額度的縮減。
自救會說，與政府的協議意涵正如工會與資方簽訂的團體協約，屬於特定範圍群體爭取優於法令的條件，應有「反搭便車」性質，因此也不接受政府以「自救會會員與非會員所領之補貼額度差距過大」為由，縮減已協議的額度。
自救會呼籲政府，應遵守與和他們之間的協議，勿將政府與人民的協議、承諾視為兒戲、輕易跳票。1060119
(中央社)
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