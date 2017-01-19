大陸飆新能源車 預計2020年銷售達200萬輛

大陸工信部長苗圩最近在一項論壇上表示，將全力加速新能源車上路，預計2020年新能源汽車產量要達到200萬輛，2025年在新車銷量中的比重超過20%。在政策的激勵下，中興通訊（000063-SZ）也準備跨界投資新能源汽車產業，全面布局動力電池、無線充電、車聯網、汽車電子和智慧交通等相關業務，希望再創中興奇蹟，打造千億（人民幣，下同）產值。

(旺報)