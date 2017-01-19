陳偉殷直播球迷會 狗兒子也助陣
21日將返美進行自主訓練的陳偉殷，19日在臉書粉絲團進行別開生面的直播球迷會，親上火線接受球迷提問，還抱著狗兒子一起入鏡。殷仔最後還進行有獎徵答，贈送團隊特製的簽名桌曆給5位球迷。節錄殷仔與粉絲的部分問答如下：
問：金鶯跟馬林魚的最大差別？
殷：選手平均年齡差別很大。金鶯27歲、馬林魚23歲，本來我是投手裡面最老的。
問：跟國輝練習打擊後的信心，今年可以打幾支安打？上壘後會不會嘗試盜壘？
殷：我不知道可以打幾支安打，首安先出來再說。上壘之後不會嘗試盜壘，先休息一下，我是快腿，但是盜壘對我來講蠻難的。
問：巴爾的摩和邁阿密哪個城市比較好？
殷：巴爾的摩這個城市比較危險，不太適合居住，郊區可能好一點。邁阿密居住還不錯，但會講西班牙文比較適合，西班牙語對我來說蠻難的，我只會講髒話，不太好意思講。
問：今年期待的勝場數與安打數？
殷：大家怎麼那麼關心我的安打數，我只要1支就好，反正去年已經破紀錄了。不會給勝場數定目標，只會希望身體健康投完一整季，朝向和吉見講好的200局目標前進。
問：球迷會會考慮到台中舉辦嗎？
殷：會考慮，有機會的話會安排一下，畢竟台北、高雄都有了，台中還沒有。
問：最想跟老婆說什麼？
殷：我老婆就在旁邊，想講什麼不好意思在大家面前講。
問：想聽陳偉殷唱將軍令。
殷：我唱歌不好聽，不要聽是比較好的選擇。
(中時電子報)
關鍵字：陳偉殷
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。