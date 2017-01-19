陳偉殷直播球迷會 狗兒子也助陣

陳偉殷舉辦臉書直播球迷會，可愛的狗兒子也一起入鏡。（陳偉殷臉書粉絲團截圖）

陳偉殷在臉書粉絲團進行別開生面的直播球迷會，還送出5份特製桌曆。

21日將返美進行自主訓練的陳偉殷，19日在臉書粉絲團進行別開生面的直播球迷會，親上火線接受球迷提問，還抱著狗兒子一起入鏡。殷仔最後還進行有獎徵答，贈送團隊特製的簽名桌曆給5位球迷。節錄殷仔與粉絲的部分問答如下：

陳偉殷在臉書粉絲團辦直播球迷會，直播期間共有近4千人按讚或心情符號。（陳偉殷臉書粉絲團截圖）

問：金鶯跟馬林魚的最大差別？

殷：選手平均年齡差別很大。金鶯27歲、馬林魚23歲，本來我是投手裡面最老的。

問：跟國輝練習打擊後的信心，今年可以打幾支安打？上壘後會不會嘗試盜壘？

殷：我不知道可以打幾支安打，首安先出來再說。上壘之後不會嘗試盜壘，先休息一下，我是快腿，但是盜壘對我來講蠻難的。

問：巴爾的摩和邁阿密哪個城市比較好？

殷：巴爾的摩這個城市比較危險，不太適合居住，郊區可能好一點。邁阿密居住還不錯，但會講西班牙文比較適合，西班牙語對我來說蠻難的，我只會講髒話，不太好意思講。

問：今年期待的勝場數與安打數？

殷：大家怎麼那麼關心我的安打數，我只要1支就好，反正去年已經破紀錄了。不會給勝場數定目標，只會希望身體健康投完一整季，朝向和吉見講好的200局目標前進。

問：球迷會會考慮到台中舉辦嗎？

殷：會考慮，有機會的話會安排一下，畢竟台北、高雄都有了，台中還沒有。

問：最想跟老婆說什麼？

殷：我老婆就在旁邊，想講什麼不好意思在大家面前講。

問：想聽陳偉殷唱將軍令。

殷：我唱歌不好聽，不要聽是比較好的選擇。

(中時電子報)