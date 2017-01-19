開放員工認股 上海國企展開試辦

大陸正在加速推動國企混合所有制改革，尤其是開放員工認股可望列人第一波試辦目標。上海國資委已開出2017年試辦的第一槍，已研訂試辦方案，初期篩選5至10家國企納入試點企業。這項消息甫一曝光，立刻在股市引騷動，相關概念股也開始發酵，蠢蠢欲動。

(旺報)