經典賽中華隊套票 明中午限量開賣
中華隊將在3月出征世界棒球經典賽，首輪賽事將在韓國首爾高尺巨蛋進行，3月7日起先後交手以色列、荷蘭和地主韓國隊，3場中華隊賽事門票將在明天中午12點由寶悍運動平台PB+率先開賣，限量352組。
寶悍運動平台取得與KBO獨家合作，在韓國門票開賣前，讓國內球迷率先搶購中華隊賽事門票，依照中華隊主客場位置，預留整區保留席（中以戰、中韓戰為一壘側；中荷戰為三壘側），讓球迷齊聚為中華隊應援。
搶先開賣的的票券分為一次擁有中華隊3戰門票的「眾志成城套票」，限量提供52套，每套3,499元；「好想贏韓國」中韓戰票券則限量300張，每張1,599元起。
中華隊出征韓國前，將在2月19日起與古巴隊進行熱身賽，賽事門票也預計在2月初於寶悍平台「購票加」開賣，詳情請洽寶悍運動平台PB+。
(中時電子報)
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