中和荒地變綠地　預計3月開工

今（19日）新北市政府城鄉局在德穗、國華市民活動中心，針對這塊土地的後續規劃，召開地方說明會。（葉書宏翻攝）

立委江永昌歷經多次會勘、協調終於將位於中和區莒光路86巷底的荒廢土地，由新北市拆除大隊，於去年底拆除地上物，並完成清運。今（19日）新北市政府城鄉局在德穗、國華市民活動中心，針對這塊土地的後續規劃，召開地方說明會，預計在今(106)年3月開工進行綠美化工程，6月開始，中和居民即將多一塊900坪的綠地可以使用。

江永昌表示，該地因缺乏妥善管理，導致雜草叢生，野貓及野狗四處流竄，嚴重影響民眾生活品質。原先召集各單位協調，但是因為權責劃分不清，而互相推諉，沒有單位願意處理。經過不斷協商及統整，終於有單位願意負責。

因為受限於經費預算短絀，無法順利完成公路總局老舊宿舍拆除，讓情況持續惡化。經過不斷斡旋，並協助相關單位爭取，終於讓預算有所著落，國有財產署及交通部公路總局願意提供經費，協助進行拆除作業。上任不到一年，就能圓滿解決這懸宕12年的民怨，非常感謝相關機關的協助，為民眾多爭取了一塊公園綠地。

江永昌說，讓中和鄉親擁有更好的生活品質是永昌的最重要使命。這次，突破重重困難，終於不負所托，相信在不久的將來，在地鄉親就能享受到這美好的成果，日後一定更加努力，為鄉親服務，並請新北市政府盡速完成後續進度。

新北市政府表示，目前初步規劃的草圖已經出爐，除保留原有樹木外，將於兩側及前後部分區域，規劃為花圃，其他另外還有草地、步道及地坪廣場等設計，說明會後，將盡速完成後續相關作業程序。

(中時)