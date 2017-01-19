美IPO市場今年逐漸回春

華爾街日報報導，美國首次公開募股(IPO)市場在歷經逾10年來最冷1年後，如今已逐漸回暖。根據調查機構Dealogic表示，本周迄今已有9家公司開始向潛在投資者促銷它們的IPO，為2015年6月以來單周最高紀錄。

(工商)