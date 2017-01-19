台北書展天天星光夜 首創公民書區

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第25屆台北國際書展2月8日登場，今天宣布延長每日開展時間，天天都是星光夜；首度成立「公民書區」，迷宮型展場更是亮點。

由文化部主辦、台北書展基金會承辦，第25屆台北國際書展2月8日至13日在世貿一、三館舉行；文化部下午在台北舉辦記者會，宣布多項創新，其中首次延長開展時間，第1天下午3時就開放一般民眾入場，2月10、11日延長到晚間10時，其他4天延長到晚間9時。

台北書展基金會董事長趙政岷說，「這是最美麗、最有趣的一屆」，休息區美化、增加，逛展不再覺得累，加上每天都是星光夜，民眾下班後也能參與，希望用書展推廣城市閱讀，重新喚起出版界熱情與國人閱讀樂趣。

今年新增「公民書區」，納入獨立出版、獨立書店、NGO團體及小誌創作，讓獨立工作者直接與大眾面對面；書區規劃成「讀字迷宮」，民眾可遊走於立體迷宮選書，搭配人影投映，營造奇幻氛圍，讓人耳目一新。

國際區聚焦歐盟館、法國館、德國館，其中歐盟館化身露天咖啡座，歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）說，選本喜愛的書在館內閱讀，每天下午1時到6時就能喝免費咖啡；歐盟館展出捷克、奧地利、義大利、西班牙、斯洛伐克選書，並設有「國際吧」，讓民眾接觸更多他國文化。

「為愛與書尋找生命落腳處」珍本古籍公益拍賣會是另一創舉，首次讓舊書參展，舉凡萬曆套色本、胡適簽名本等都出籠，民眾有機會一覽珍本面貌。1060119

(中央社)