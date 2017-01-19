車長自行看號誌發車？ 台鐵運務處長說分明

台鐵局要求緊急狀況，改由列車長確認出發燈號的電報。（台鐵產業工會提供）

台鐵產業工會近日質疑台鐵讓車長自己看號誌燈，自行發開車指令，這樣的行為罔顧乘客安全；台鐵運務處處長張錦松出面解釋，調度總所打出「出發」燈號，司機員會與副站長或運轉員等雙重確認，並確定乘客完成上下車、車門關妥，列車才可行進。

台鐵產業工會近日指台鐵要求車站在沒行車人員雙重確認下，請車長自己看號誌燈後，自己發出開車指令，「這樣的調度方式完全不顧旅客性命安全。」因為，如果車長因不熟悉而誤判號誌顯示狀態，易生嚴重行車事故。

台鐵運務處處長張錦松出面說明，列車進站後，台鐵行車調度總所確認路線安全後，會在「路線上」、司機前方打出准予「出發」的綠或黃色燈號。但月台上的副站長或運轉員等行車人員，會與司機雙重確認為「出發」燈號，並確認旅客完成上下車，還有車門關妥，才會點亮「月台上」的可出發燈號，列車才可前進。

不過，張錦松表示，現行已有53個簡易站及44個招呼站，由於規模較小，未配置行車人員，雙重確認程序改為，司機看到綠黃燈的出發燈號後，會用無線電與列車長呼叫：「出發，alright。」列車長確認是出發燈號無誤，旅客完成上下車、車門關妥後，再喊：「開車，alright。」列車才可以行進。也就是說，台鐵原本就有實施由列車長再確認「出發」燈號的制度。

另外，張錦松說，台鐵設有防呆裝置「列車自動保護系統（ATP）」，發現列車在紅燈時持續行駛，會煞停列車，多重防護下，安全無虞。

(中時)