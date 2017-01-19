中和警宣導金銀樓防搶、防竊小撇步
年關將近，為了防止轄區內竊案、搶案發生，新北市中和警分局景安派出所派遣專業訓練員警林勳邦、郭泳賢針對轄區內銀樓實施犯罪預防宣導，宣導防搶、防竊小撇步，並加強指導業者提升自我防衛能力，若發現可疑人在銀樓外徘徊，立即通報警方，迅速到場查證，減少歹徒有機可乘。
景安派出所所長蔡天瑞表示，年關將近，小心竊賊利用人潮擁擠場所，例如：大賣場、金融機構、市場等等，伺機尾隨行竊，呼籲民眾錢財不要露白，身上不要暴露貴重金飾物品，避免歹徒覬覦行搶。
春節期間，警方24小時加強巡邏，還提供一些服務，例如：民眾提領大額現金，可向警方申請護鈔或是民眾舉家外出亦可向轄區派出所提出申請，警方會加強巡邏，維護住居所安全，讓大家過一個平平安安的春節假期。
(中時)
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