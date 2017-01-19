情牽20年！林瑞陽自曝欠張庭一個婚禮

張庭、林瑞陽一起出現在TST全球徵商大會，受到經銷商們熱烈歡迎。（TST提供）

張庭46歲了仍凍齡如少女。（林淑娟攝）

林瑞陽在晚宴上成了人型立牌，一整晚都被簇擁輪流拍照。（林淑娟攝）

張庭和老公林瑞林瑞陽一起出席TAT全球徵商大會第一站馬來西亞。（林淑娟攝）

林瑞陽與張庭情牽20年，育有一女一兒，家庭美滿到令人稱羨。不過林瑞陽18日晚上在吉隆坡出席TST全球徵商大會晚宴時，卻對著台下數百位經銷商自白，說他其實多年來一直欠張庭一樣東西：「大哥欠庭姐一個婚禮！你們看她結了婚、生了一男一女，卻沒穿過白紗！」台下瞬間爆出尖叫聲，他承諾，待兩人共同經營的科技保養品牌TST經銷商從現有的118萬成長到300萬人時，將舉辦婚禮！

不過張庭隨即在台上說：「我已經結過很多次了，戲裡穿過無數次白紗啦！」聽得林瑞陽大男人心態發作回：「男人當家，妳女人說啥啊！」張庭則開玩笑拿麥克風作勢要敲他頭，一來一往甜蜜逗嘴閃瞎眾人。

張庭私下受訪時坦言，她其實害怕婚禮，也不想辦，光想到要穿禮服就嫌麻煩，辦婚禮她不見得會開心：「他可能覺得需要，因為一般女生會想要穿婚紗，但我挺像男人我不是那麼重形式的人，真正的生活比過節日還重要。我連結婚紀念日都不記得，還常常忘記女兒生日是哪一天。我不覺得他虧欠我，因為他對我們很好！」

她說，兩人是事業夥伴，天天工作在一起，能不吵架就很不錯了，不過兩人相識至今20年了，確實從沒吵過架，一方生氣、講話大聲或板著臉孔時，另一方就選擇退讓不講話，現在兩人因為TST更是忙到沒時間吵架。當年剛認識時，他「自我包裝」得很好，永遠白馬王子紳士形象，從沒在她面前發過脾氣，她第一次去他家時，更是把他家人驚呆了：「他其實很大男人，因為是家裡的老九，是被寵壞的老么，從不曾替人服務，但他卻幫我剝蝦！」

不過白馬王子也有形象破滅的一天。張庭說，2001年發生911事件時，林瑞陽的股票等投資一天之內賠了5、6千萬，那一年慘輸4、5億，「那時他情緒非常不好，也是他人生最低潮，幾乎所有資產都沒了，房子也全賣了。」當時的她雖然只是女朋友，但因認為林瑞陽是個很有承擔、非常男人的男人，如果自己不幫他誰幫他，因此拿出她拍戲多年的所有積蓄數千萬幫助他資金週轉、東山再起。

事隔多年，兩人身價早已翻了又翻，TST員工300多人、經銷商118萬人，林瑞陽為了工作隨身帶10支手機，有3個助理、2個秘書幫忙打理，還曾被報導身價千億。張庭坦言家裡經濟大權由她主導，因為在奮鬥過程中，林瑞陽覺得她比他幸運得多，同樣的投資物件在她和他名下時的命運會截然不同，「我天生帶財庫，而且是雙庫，我女兒也是雙庫！」而他不管事業多成功，仍非常愛他們這個家，「他可以早上6點出去、硬要趕凌晨1點回來，因為他想回家看到我，想要跟我擠在一張床上。」

(中時)