屋頂變電廠 台中將出現三千坪太陽能宴會廳
減碳愛台灣，台中即將出現三千坪的綠能智慧婚宴會館，太陽能業者日益能源科技19日宣布與一大型婚宴會館合作將在烏日高鐵特定區打造全台商業區最大、占地3000坪的太陽能屋頂預計明年初完工，屆時一年可發電130萬度電力，等同種了400 棵樹、或每年減少68萬公斤的碳排放的環保貢獻。
日益能源科技董事長畢婉蘋指出，該公司致力推廣利用閒置大樓屋頂搭建太陽光電屋頂，這座號稱是台灣商用區最大的太陽能發電站，預計投入4億6千萬，將在婚宴廣場頂樓設置3000坪太陽能光電屋頂，預計明年初完工，屆時1年發電量達130萬度輸給台電公司，提供台電用戶用電，還可產生綠電回饋收入620萬，其中6%將回饋給合作企業，推估25年共可創造1.6億綠電收益。
日益能源科技在桃園、彰化、雲林、高雄等縣市早已經在商業區，利用公司大樓閒置屋頂，甚至利用雲嘉地區的雞舍或鴨舍頂樓，設置太陽能板取代原本的鐵皮，以綠能發電取代核能發電，不但環保還可賺取綠能回饋金，更能讓台灣遠離核能輻射污染的威脅。
畢婉蘋說，目前已經完工的大型購物中心或商場，或是即將興建的商務大樓或餐廳飯店，只要有超過300坪以上閒置的頂樓空間，或是自用透天住宅頂樓有20坪以上的空間，如建置太陽能板，不僅可以減少碳排量，更能賺取回饋金，一舉數得。
(中時)
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