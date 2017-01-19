兵工少帥 張國清接任重慶市長

我要評比

新華社報導，中國大陸重慶市第四屆人民代表大會第五次會議今天選舉張國清為重慶市市長。被稱為「兵工少帥」的張國清長期在大陸軍工系統任職，也是大陸最年輕的直轄市政府首長。

張國清接任的消息早在去年底便傳出。重慶市四屆人大常委會2016年12月30日召開第三十二次會議，決定接受黃奇帆辭去重慶市人民政府市長職務的請求，決定任命張國清為重慶市人民政府副市長、代理市長。

陸媒當時報導，有「兵工少帥」之稱的張國清，1964年出生於河南羅山縣，長期擔任兵器行業領導職務，2008年擔任中國兵器工業集團總經理，在中共第18次代表大會（18大）當選中央委員。之後，他空降重慶出任市委副書記，就被視為市長的未來人選。1060119

(中央社)