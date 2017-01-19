申請發明專利 陸連6年居世界首位

中國國家知識產權局今天表示，截至2016年底共受理發明專利申請133.9萬件，較2015年成長21.5%，連續6年居世界首位。2016年發明專利申請受理量排名首位的中國企業為華為技術有限公司，發明專利授權量排名首位的是國家電網公司。

「截至2016年底，發明專利擁有量達到110.3萬件，是繼美國和日本之後，世界上第3個國內發明專利擁有量超過百萬件的國家。」中國國家知識產權局規劃發展司司長龔亞麟表示，國際上通常將國內發明專利擁有量作為衡量和評價一個國家創新水準的重要指標。

(旺報)