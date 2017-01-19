方星海：大陸不急於加入MSCI全球指數

我要評比

新浪財經報導，中國證監會副主席方星海表示，中國不急於加入MSCI全球指數；中國和MSCI對於指數期貨的作用有不同看法；中國在研究上海和倫敦股市的互聯互通；倫敦－上海股市聯通機制將側重於產品上市。

稍早前，方星海在瑞士達沃斯論壇上表示，目前A股市場還有600多家公司在排隊，如果中國資本市場改革做得更好，IPO不該有這麼長排隊，對中國經濟增長的貢獻會更大。

(工商)