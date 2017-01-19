佛光山燈會初一登場 推出「3D光雕祈福」

佛光山開山50周年，今年燈會以「三好運動GO」為主燈區，有多個體育代表隊的花燈，造型各異，十分有趣。（呂素麗攝）

佛光山開山50周年，常務副住持慧傳法師介紹燈會闖關遊戲贈送的小禮物。（呂素麗攝）

佛光山今年燈會特地推出3D光雕祈福活動，夜間的佛館本館及八塔千變萬化。（佛光山提供）

佛光山2017年春節平安燈法會將於28日大年初一登場，今年適逢佛光山開山50周年，以星雲大師所寫的春聯「名聲天曉」為主軸，首度推出「3D光雕祈福活動」，將煙火與3D光雕結合，將佛陀紀念館館區打造為光影表演的屏幕，為民眾帶來與眾不同的體驗式祈福活動。

佛光山春節燈會，今天由佛光山寺常務副住持慧傳法師、佛陀紀念館館長如常法師及人間佛教研究院院長覺培法師等人，共同預告今年豐富多元的祈福活動。

市府觀光局長曾姿雯也出席，她說，今年高雄燈會結合「三山」，即佛光山、岡山、旗山燈會，都從28日起跑，是全台最早開燈、燈期最長的燈會。

佛光山春節燈會於1月28日至2月25日，為期近1個月，地點橫跨佛光山、藏經樓、佛陀紀念館，佛法僧三寶山。

今年首度推出的「3D光雕祈福秀」，28日起每天晚上7點在佛館表演3場，夜間的佛館本館及八塔將呈現變幻莫測的光影之美；26日晚上7點將先行試放「光照大千光雕煙火」。

佛光山今年以「三好運動GO」為主燈區，有各個體育隊的花燈造型；慧傳法師表示，希望呈現星雲大師所揭示的佛光山未來50年，朝著體育、藝文、網路科技等方向弘法，也表達人生奮發向上的意喻。

佛光山另推出「佛光Go」，20日起，只要下載APP，點開手機地圖上的圖示，於沿路的佛光山巡禮中，即可跟著小沙彌至佛光山各殿堂、景點展開真實影像闖關尋寶，闖關後可獲小禮物。

另有以光影重新詮釋星雲大師的一筆字墨寶和百位藝術家作品，帶給民眾佛學藝術的全新體驗；在佛光山及佛館還有殿堂巡禮、點平安燈、叩鐘祈福、上燈法會等精彩系列活動。

今年佛光大道市集，除了品嘗美食，讓大家在遊賞之餘得以飽足一餐外，另將增加傳統童玩技藝攤位，增加年節歡樂的氣氛，普門中學行動餐車也將加入行列，學生以自己所學為大眾服務。

(中時)