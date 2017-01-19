2016陸企併購交易年降約3成

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2016年大陸及香港併購市場的交易總值較2015年下降，降幅達32.7%。幾乎所有行業的併購交易額都下滑，只有休閒娛樂業有顯著成長。

綜合財新網及界面新聞，併購市場資訊公司（Mergermarket）的趨勢報告指出，2016年中國大陸和香港併購市場的交易總值（4083億美元）較2015年創紀錄的6066億美元下降了32.7%，但仍是有紀錄以來第二高。整體併購趨勢是國有企業的重組。

在境外併購方面，2016年年底，陸企境外併購市場交易總值為2124億美元，年成長143.8%。

對沖人民幣貶值風險成為陸企海外併購的助推因素之一，不過為了遏止資本外流，大陸監管方在2016年下半年對陸企境外投資設限，陸企境外併購市場交易總值與交易總量較上半年雙雙下跌逾10%。

2016年，最受中資買方喜愛的目標投資地為美國，已公告陸企在美併購交易總值達662億美元，較2015年全年136億美元的交易總值高出近4倍。其中最熱門的行業是工業和化學品業。

相比之下，2016年陸企境內投資交易總值從上一年的5701億美元降至3867億美元，降幅達32.2%。外企在陸投資交易額也年減40.5%，從363億美元降至216億美元。

多種行業的併購都下滑。在十大熱門行業中，只有休閒娛樂行業有顯著成長。

這份報告預計，在2017年，大陸國內政策推行問題、外國政府監管收緊、美國總統川普即將上任及英國退歐等不確定性因素，可能會對陸企境外並購產生負面影響。1060119

(中央社)