韓流家具品牌iloom 旗艦店在台開幕
韓片「屍速列車」、韓劇「她很漂亮」、「鬼怪」、韓綜「我的超人爸爸」等，畫面中經常見到的家具品牌iloom，旗艦店在台開幕，位於南港車站商圈。
iloom是韓國市佔率超過六成的家具品牌Fursys集團旗下的一個強調風格設計的品牌，前年進軍台灣，經過一年多的營運，門市賣場從25坪專櫃擴大為140坪的旗艦店，於今（19)日正式開幕。
iloom家居台灣總經理杜靜婷表示，台灣旗艦店開幕引進了韓國最新、最暢銷的全系列商品，以七大空間打造出iloom滿足人生不同階段的需求。該品牌以環保無毒(ECO)、安全信賴(TRUST)及風格品味(STYLE)為三大核心元素。
(中時)
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