ECB一如預期維持利率政策不動

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歐洲央行(ECB)週四在召開貨幣政策會議後，一如市場預期維持利率政策與資產收購計畫不變。

ECB在會後宣布銀行隔夜存款利率，也就是主要利率工具為-0.4％不變、主要再融資利率則維持於0不動，此外隔夜貸款利率則持平於0.25％。

(工商)