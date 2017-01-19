建仔老搭檔得票3.8％ 永遠無緣名人堂
美國棒球名人堂今年出現史上第2位首次候選就上榜的捕手、擁有13座金手套的「胖吉」羅瑞格茲（Ivan Rodriguez），但也有另一個台灣球迷熟悉的鐵捕，首次候選得票率僅3.8％，未達5％門檻，自此與名人堂無緣。
他是最近一個洋基王朝的核心人物波沙達（Jorge Posada），也是王建民在全盛時期的頭號拍檔。
波沙達17年大聯盟生涯敲出275轟，有10季蹲捕超過百場，與吉特（Derek Jeter）、派提特（Andy Pettitte）、李維拉（Mariano Rivera）被稱為洋基王朝的「四核心」。但《紐約郵報》也中肯分析，畢竟同為明星捕手，波沙達的打擊還沒有去年上榜的皮耶薩（Mike Piazza）出色，防守又遠不如今年凍蒜的I-Rod。
紐郵也指出，名人堂候選名單近年呈現大塞車狀況，可能是波沙達被「忽視」的另一個原因。只是那些屢創紀錄的亮麗成績，很可能都是「類固醇年代」的效應，其中也包括波沙達的老搭檔克萊門斯（Roger Clemens）。
波沙達不太可能獲得名人堂資深委員會的破格青睞，看來與古柏鎮是永遠無緣了。接下來洋基迷關切的是其他幾位核心，派提特和李維拉將於2019年首度獲得候選資格，隔年換吉特。不過結果不難預測，李維拉應該篤定首次叩關就上榜，吉特也是早晚問題，曾涉入禁藥的派提特就很拚了。
(中時電子報)
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