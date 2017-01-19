日擬在川普就職前 通知紐西蘭已批准TPP

共同社今天獲悉，日本政府基本決定20日通知負責跨太平洋夥伴協定（TPP）統籌工作的紐西蘭，日本已批准該協定。

日方希望在宣布將退出TPP的美國候任總統川普就職前發出通知，對保護主義動向加以牽制。

雖然紐西蘭也已完成了國內程序，但日本若發出通知，或許將是12個參加國中的首個。日本去年12月正式通過了TPP批准案及相關法案。此後一直在推進作業，準備在政省令相關程序完成後，就發出通知。

日本希望通過展示出欲讓協定生效的意願，促使其他參加國推進國內程序。然而，協定生效離不開經濟規模最大的美國的批准。日本政府計劃向美國新政府強調TPP在制衡中國大陸意義上的重要性，以及可增強畜產品出口競爭力等，從對美國經濟的益處等著手勸說美國改變想法。1060119

(中央社)