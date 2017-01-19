絕症又怎樣 德州女子不畏化療要笑要跳

美國媒體報導，癌症患者艾雅拉（Ana-Alecia Ayala）堅持向世人展示，「跳舞和笑容」是最佳藥物。她樂觀跳舞的影片吸引900多萬人觀賞 ，艾雅拉已於昨天在德州醫院病逝。

英國廣播公司（BBC）報導，艾雅拉在個人Istagram寫道：「誰說癌症和化療會擊倒你，我們就是要最後一笑。」

艾雅拉和化療過程陪伴她的友人一起跳舞，身上還連接著點滴管子。這段歡樂節奏的影片去年10月上傳，兩人笑著表演網路瘋狂模仿的舞蹈。超過900萬人觀賞這段影片，觀者形容極具「啟發」。

艾雅拉2015年12月被診斷出罹患罕見子宮癌，其後擴散到卵巢及腹部內層。

她生前受訪曾說：「我也要鼓舞癌症病患的親人，踏出舒適圈，糊塗一點，辦個舞會，活在當下，歡度美好時光。」（譯者：中央社羅苑韶）1060119

(中央社)