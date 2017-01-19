北約頻遭網攻 去年網路入侵增6成
隨著科技發達，網路戰也日漸頻繁。維護歐洲安全的北大西洋公約組織去年平均每天遭到500次駭客攻擊，較前1年大增6成。
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）向德國世界報（Die Welt）表示，北約去年平均每個月遭到駭客入侵達500次之多，比前一年大增60%。其中大多數攻擊並非來自個人駭客，而是「由其他敵對國家的政府機構贊助」，這樣的情況讓他十分擔憂。
由於網路攻擊情況日漸增多，他表示，北約下回高峰會上將重點討論這項議題，希望能加強北約防禦機制。
他也發出警告，若是網路攻擊危及能源網絡、醫療保健設施或其他關鍵基礎設施，網路攻擊將更具危險性。他也擔憂，這些駭客將傷害北約的防禦能力與武裝部隊作業，畢竟所有軍事活動都是透過網路傳輸，若是出現問題，將造成嚴重損害。
今年是歐洲的重要大選年，包括德國、法國、荷蘭等國政府都對網路攻擊表達擔憂，對此，史托騰柏格也表示，北約已成立特別危機小組，協助各國政府在選舉期間，保護網路系統的安全性。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。