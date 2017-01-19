北約頻遭網攻 去年網路入侵增6成

隨著科技發達，網路戰也日漸頻繁。維護歐洲安全的北大西洋公約組織去年平均每天遭到500次駭客攻擊，較前1年大增6成。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）向德國世界報（Die Welt）表示，北約去年平均每個月遭到駭客入侵達500次之多，比前一年大增60%。其中大多數攻擊並非來自個人駭客，而是「由其他敵對國家的政府機構贊助」，這樣的情況讓他十分擔憂。

由於網路攻擊情況日漸增多，他表示，北約下回高峰會上將重點討論這項議題，希望能加強北約防禦機制。

他也發出警告，若是網路攻擊危及能源網絡、醫療保健設施或其他關鍵基礎設施，網路攻擊將更具危險性。他也擔憂，這些駭客將傷害北約的防禦能力與武裝部隊作業，畢竟所有軍事活動都是透過網路傳輸，若是出現問題，將造成嚴重損害。

今年是歐洲的重要大選年，包括德國、法國、荷蘭等國政府都對網路攻擊表達擔憂，對此，史托騰柏格也表示，北約已成立特別危機小組，協助各國政府在選舉期間，保護網路系統的安全性。1060119

(中央社)