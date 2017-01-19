賴清德校閱春安警力 讓民眾放心過好年

台南市副市長顏純左（穿背心者）19日校閱春安工作警力。（萬于甄攝）

顏純左19日晚間最後一次以副市長的身分，校閱春安工作警力。（萬于甄攝）

台南19日開始為期15天的春安工作，副市長顏純左19日在市警局大門口前，校閱154名春安工作警義消人員。（萬于甄攝）

台南市警局為讓市民安心過好年，依照往例舉辦春安警力展示，19日晚上由台南市長賴清德及副市長顏純左，分別在南區交通警察大隊及新營市警局大門口校閱各義警、民防、守望相助隊及消防等安全維護人員。

警方表示，今年加強春節期間安全維護工作，時間從19日晚上10點到2月2日止，為期15天，藉由整合運用警察、憲兵、消防及義警消志工，以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為工作主軸，強化犯罪偵防及維持交通順暢，希望讓所有市民平安過好年。

市長賴清德19日晚上在南區交通警察大隊前校閱，同時間副市長顏純左則在新營市警局前校閱154名軍、警、消人員，此次也是顏純左最後一次以身為副市長的身分，校閱春安警力。

顏純左感謝警消、義警消等，犧牲自己的假期維護台南春節期間社會安全，他說，未來不管是誰當選市長，維護台南社會治安工作絕對是最重要的事情。

(中時)