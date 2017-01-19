賴清德校閱春安警力 讓民眾放心過好年
台南市警局為讓市民安心過好年，依照往例舉辦春安警力展示，19日晚上由台南市長賴清德及副市長顏純左，分別在南區交通警察大隊及新營市警局大門口校閱各義警、民防、守望相助隊及消防等安全維護人員。
警方表示，今年加強春節期間安全維護工作，時間從19日晚上10點到2月2日止，為期15天，藉由整合運用警察、憲兵、消防及義警消志工，以「治安平穩、交通順暢、服務熱心」為工作主軸，強化犯罪偵防及維持交通順暢，希望讓所有市民平安過好年。
市長賴清德19日晚上在南區交通警察大隊前校閱，同時間副市長顏純左則在新營市警局前校閱154名軍、警、消人員，此次也是顏純左最後一次以身為副市長的身分，校閱春安警力。
顏純左感謝警消、義警消等，犧牲自己的假期維護台南春節期間社會安全，他說，未來不管是誰當選市長，維護台南社會治安工作絕對是最重要的事情。
(中時)
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